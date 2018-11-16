巴士等不到羅興亞難民 遣返緬甸計畫一再延宕

2018-11-16 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉政府15日開啟緬甸遣返計畫，但遣返用的巴士卻等不到「自願」回去的難民，該政府承認，儘管不斷說服難民接受遣返，但仍沒有人願意回去，計畫無法如願進行，恐繼續延宕。

綜合外媒報導，15日上午，遣返用的交通工具抵達羅興亞「Unchiprang」難民營外，準備帶著他們返鄉，不過大多數的難民拒絕遣返計畫，紛紛躲藏起來，讓遣返計畫無法順利進行。

《衛報》報導，遣返名單上約2千多名羅興亞難民是在未經他們同意下被列入，許多難民得知自己將要被遣返後，爆發了抗議，高舉且大喊「我們要的是正義」等口號；14日晚間更陸續躲藏到其他營地和附近森林當中，擔心被送回緬甸。

住在「Balukhali」難民營的Saifullah表示，孟加拉政府不斷以「遣返後，將可享受緬甸政府給予的公民權利和身份」來說服難民們接受遣返，還說道，倘若不接受，政府威脅將停止對他們供應口糧，更會禁止他們與非政府組織來往，限制他們的自由行動。

面對大批羅興亞難民抗議、不願回到緬甸的情形，聯合國也出面呼籲孟加拉政府停止這匆忙的計畫，慈善機構和人權組織也擔心，在沒有完善的監管政策下讓羅興亞人回歸緬甸，無疑將讓羅興亞人的生命受到嚴重威脅，望先暫停這項遣返計畫。