15國駐中大使聯名施壓新疆當局 外媒：相當罕見之舉

中國新疆當局打壓維族人權，引發國際社會抨擊，圖為巡邏中的中國警察。（法新社）

2018-11-16 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆大舉關押逾百萬名維吾爾族人，引發國際社會抨擊，以加拿大為首的15國駐中大使近期聯名致函新疆黨委書記陳全國，要求與陳會面並針對維族人權受侵犯做出解釋。外媒評論，這次多國外交官針對中國人權問題相當罕見的協調舉動，顯示中國的人權打壓行為正面臨國際社會越來越大的反彈。

《路透》15日的獨家報導指出，目前已有加拿大、英國、法國、瑞士、歐盟、德國、荷蘭、澳大利亞、愛爾蘭、瑞典、比利時、挪威、愛沙尼亞、芬蘭與丹麥等15國外交官聯名致函，有外交官透露，發起方現正設法尋求更多國家外交官的簽名。

美國《自由亞洲電台》指出，這封信的受函對象並非中國政府外交部門，而是新疆黨委書記陳全國，附件才發給中國外交部、公安部及中共負責國際事務的部門，如此不尋常的外交舉動引發外界熱議。

《自由亞洲電台》進一步引述國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）中國事務負責人蘇菲（Sophie Richardson）的說法，表示此乃國際社會針對中國新疆人權問題進行問責及施壓的重要關鍵，期望藉由國際社會不斷施壓，最終將導致中國政府關閉再教育營，並停止對境內穆斯林人民的非法關押。