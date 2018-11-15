婚前到墨西哥整鼻 準新娘手術檯上昏迷

2018-11-15 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯（Dallas）一名女子勞拉（Laura Avila）準備和相識十多年的未婚夫結婚，上個月到墨西哥作整形手術，結果麻醉時出差錯，導致腦部嚴重損傷，一度心臟驟停長達4分鐘，目前靠插管延續生命。

綜合外媒報導，勞拉的職業是房地產仲介、歌手和舞者。10月30日，勞拉選擇到價格不到美國3分之1的墨西哥整形外科中心整鼻，醫療人員把麻醉劑打入她的脊椎，麻藥卻進到腦部。

勞拉的未婚夫克魯茲（Enrique Cruz）說，剛開始醫療人員僅告知勞拉的血壓下降，無法繼續進行手術，「我很焦慮，因為他們不讓我看她。」後來，附近醫院的醫師前來查看，這時才告知，「噢對了，她的心臟驟停了。」

勞拉後來在墨西哥的醫院躺了六天，家屬想辦理轉院，但院方堅持要全額支付所有帳單才願意簽轉院手續。待勞拉到美國德州艾爾帕索（El Paso）的醫院後，醫師證實她的腦受到嚴重損傷，並給家屬兩種選擇，一個是放棄救治，一個是做更多手術，但只是「有機會恢復最低限度的身體功能」。

勞拉的家人不放棄希望，表示她有睜開眼睛和微微移動雙手，並希望把勞拉帶回達拉斯的醫院。但勞拉沒有保險，因此被當地三家大醫院拒絕收留。

家屬聘請律師準備對墨西哥整形中心提告，並展開募款活動，希望能募到15萬美元。