加州野火增至56死、297失蹤 火勢已控制35％

加州史上災情最慘重的的野火，發生在北加州的「坎普野火」（Camp Fire）已經造成56人死亡，而當局日前公布的失蹤名單已增加至297人。（彭博）

2018-11-15 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕加州史上災情最慘重的的野火，發生在北加州的「坎普野火」（Camp Fire）已經造成56人死亡，而當局日前公布的失蹤名單已增加至297人；目前當局上投入超過5600名警消救災，據稱已經成功阻止火勢蔓延到奧羅維爾（Oroville）。

綜合媒體報導，加州警方表示，11月14日又發現8具遺體，死亡人數從原本的48人再增至56人；而自「坎普野火」發生以來，截至11月14日晚間，已經焚燒逾13萬5000英畝（約540平方公里，相當於2個台北市）的面積範圍，造成超過7600棟建築物遭焚毀。

目前加州已投入了超過5600名警消救災，據救災的消防人員稱，目前已取得重大的進展，消防人員成功控制約35％區域的火勢，同時阻止火勢蔓延入已遭焚毀的天堂鎮南方的奧羅維爾（Oroville）；除了在第一線的打火人員，當局也已派遣調查人員進入天堂鎮遺址進行調查與損害評估，已有60支調查隊伍進入天堂鎮、康考鎮（Concow）等周邊範圍災後調查及搜索遺體；加州森林防火廳（Cal Fire）的「坎普野火」救災指揮官喬許．畢沙夫（Josh Bischof）表示，「目前消防人員與部屬的推土機，可以確保火勢不會進入奧羅維爾；而後方已經焚毀的地區，仍留下高溫的灰燼，還是十分危險。」

不過，日前傳出「坎普野火」可能是人為疏失造成，加州的電力公司「太平洋瓦電公司（PG＆E）」日前有份監督報告指出，在11月8日早上6點15分，在事發的巴特縣（Butte）有條輸電線發生「停電」，離第一起野火警報只差15分鐘；目前PG＆E僅表示相關的起火原因仍有待調查結果出爐，不過加州已經有受害者聯合向PG＆E提出告訴，而受到這起野火牽連，PG＆E的股價已經下跌近50％；如果最後真的是PG＆E引起的，預料賠償金將高達68億美金（約2098億新台幣），公司會直接賠倒。