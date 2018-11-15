2014後最嚴重衝突釀8死 以巴暫時停火

以色列、巴勒斯坦11日爆發2014年以來最嚴重衝突，造成雙方共至少8人喪命。圖為在這次以巴衝突喪命的死者及死者家屬。（法新社）

2018-11-15 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕以色列、巴勒斯坦11日爆發2014年以來最嚴重衝突，造成雙方共至少8人喪命，目前在埃及居中斡旋下，巴勒斯坦的武裝組織哈瑪斯（Hamas）及軍方目前表示已達成停火協議，然而以色列人民對這樣的結果並不滿意。

綜合媒體報導，以色列11日在加薩走廊南部先偷襲巴勒斯坦，造成巴勒斯坦7名軍人死亡，巴勒斯坦則對以色列發射火箭彈和迫擊砲回擊，以致以色列有1人陣亡。12日以色列又持續對巴勒斯坦發動逾百次空襲，炸毀哈瑪斯集團經營的電視台大樓和舊辦公室，這是自2014年後雙方最大衝突。

雖然目前在埃及居中調解後，雙方暫時停火，哈瑪斯及其他巴勒斯坦武裝組織也於13日稱，只要以色列遵守停火協議，他們不會再發動攻擊。

然而，以色列政府內部對停戰與否意見不同調，以色列國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）在14日下台抗議休戰決議，表示這樣的作法只是擁有「暫時的和平」；以色列人民也對政府決定停戰大為不滿，為此上街抗議，他們指出，巴勒斯坦人有時會用氣球、風箏綁著點火的汽油罐攻擊他們，認為政府應該派駐軍隊，根除哈瑪斯勢力才能一勞永逸。