測跑鞋客人狂奔門口 店員反應令網友笑噴

近期英國流傳一段影片，有客人為測試跑鞋性能，結果往店門口衝刺，起初店員大吃一驚以為遇到小偷，幸好客人又跑回來。（圖翻攝自休斯影片）

2018-11-15 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕試穿鞋子時，店員總會請客人試走看看有哪裡不適，但近期英國1名試穿跑鞋的客人原本在原地跑，突然往店門口衝刺，瞬間嚇傻店員以為遇到竊賊，當店員正要追出去時，結果客人又跑回來，這段調皮地試穿過程掀起瘋傳，逗樂不少網友，也有網友發現店員的反應相當有趣。

英國網友「休斯」（Pete Hughes）9日在臉書釋出一段影片，指他在鞋店試穿一雙慢跑鞋時，原本在原地試跑，但下一秒卻做出讓店員傻眼的舉動。影片中可見休斯衝刺到店門口，店員以為鞋子被偷，脫口而出一聲「fxck」並準備追上去時，休斯又折返衝回原點；店員見狀則放慢步調，假裝檢查放在鞋牆的鞋子，裝沒事地走回原地。

這段影片已經超過591萬次觀看次數，7萬6千次分享，也引起網友熱烈討論，「看完後一天的動力就來了」、「嘴角失守」，許多網友認為休斯相當調皮，「這樣太壞了」、「害我也想這樣試試看」，也有網友被店員的驚恐一瞬間逗樂，「店員的舉動太有趣了」、「裝沒事的模樣很爆笑」。

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