中國出身工程師涉竊工業機密 德國檢方起訴2人

2018-11-15 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕德國化工大廠朗盛集團（Lanxess AG）有位出身中國的華裔前工程師，涉嫌竊取朗盛化工的商業機密，意圖在中國成立另一間化工公司；目前這位前工程師與另一位華裔的共犯，已經遭德國當局起訴。

德國的化工大廠朗盛集團（Lanxess AG）專門生產添加劑、殺蟲劑成分、建築顏料與合成塑膠，在2017年的銷售額達100億歐元（約3489億新台幣），其中有28億歐元（約977億新台幣）是來自亞洲市場，不過日前卻傳出有中國出身的華裔前員工涉嫌竊取商業機密；根據《路透社》報導，朗盛總部所在的德國科隆市檢察官表示，朗盛集團在約2年前向警方報案，當局根據這份報案紀錄，在2018年6月起訴一位48歲的德籍華裔前工程師，與一位40歲的華裔助理。

本次案例與以往不同，過去發生的商業機密竊取案，多是在中國設廠的德國廠商遭當地的中國籍員工出賣，不過這起發生在朗盛集團的竊取案卻是發生在德國國內；檢方表示，過去當朗盛發現，該公司與化學反應設備相關的資料失竊時，公司就解雇一位48歲的德籍華裔工程師；而檢方發現，這位華裔工程師當時利用電子郵件與另一位40歲的華裔助理，透過中文進行溝通，試圖在中國境內複製化學反應堆並進行生產化學製品。

德國情報機構「聯邦憲法保衛局（BfV）」在今年7月發布的一份年度報告指出，中國很想成為高科技產品的出口國，有可能透過竊取知識財產來實現這個目標，這些間諜還很難辨別是「國家間諜」還是「工業間諜」；目前檢方未公開嫌犯的身分，不過如果這2人罪名成立，最高將面臨4年有期徒刑，另外還有第3位共犯也遭起訴，不過目前仍下落不明。