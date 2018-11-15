近6成免費VPN在中國本地 使用恐隱私洩光光

中國境內有超過半數的免費VPN不是歸中國開發不然就是屬於中國公司，美國研究員警告，如果用這類的VPN上網，用戶的隱私和資料可能有隨時被提取的風險。（中央社）

2018-11-15 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕一份研究報告指出，中國境內有超過半數的免費VPN不是中國開發不然就是屬於中國公司，美國研究員警告，如果用這類的VPN上網，用戶的隱私和資料可能有隨時被提取的風險。

綜合媒體報導，中國約2億民眾經常使用VPN「翻牆」獲得境外資訊，尤其喜歡登入facebook、twitter、gmail和youtube這些被擋在中國防火牆（GFW）外的網站，然而中國嚴格掌控翻牆，就是為了將國內近8億的網友封鎖在他們建立的區域網內。美國科技公司Metric Labs的調查結果揭露，約60%的免費VPN不是歸中國公司、中國人民所有，不然就是位在中國境內，且大多的免費VPN都沒有予以用戶隱私保護措施。

Metric Labs公司研究部的主管表示，中國過去1年大量取締VPN服務，而且嚴密的監管境內的網路，他們分析了Google、Apple商店中共30個免費VPN應用程式後，表示有86％的隱私政策「令人無法接受」。