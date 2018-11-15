棄車保帥？華郵記者命案 沙國檢方對5嫌求處死刑

沙烏地阿拉伯籍的《華盛頓郵報》記者哈紹吉，10月2日在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害。（路透）

2018-11-15 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕針對《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館內遇害身亡一案，沙國檢方今（15）日表示，他們已對涉嫌謀殺哈紹吉的5人求處死刑。

綜合外媒報導，沙國檢方今日罕見在利雅德召開記者會宣布，謀殺哈紹吉的兇手早在9月29日就已開始計畫殺人。哈紹吉10月2日在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害。

沙國檢方表示，目前已有21名涉案人士被拘留，有11人已被起訴，其中5人被求處死刑。檢方稱，這5人直接參與「下令和執行罪行」。

沙國檢方表示，已被當局開除的沙國前情報局局長阿西里（Ahmed al-Assiri）下達任務指令，迫使哈紹吉返回沙國，並組建一支15人任務團隊。

檢方說，這個團隊被分為3個小組，分別是談判小組、情報小組和後勤小組。檢方表示，是談判小組的負責人下令殺害哈紹吉。檢方也提到，哈紹吉的遺體目前仍下落不明。

沙國當局對哈紹吉命案的說詞反覆且矛盾，引發國際關注和批評，並重創王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的形象，他被指是這起謀殺案的幕後主使。