2018全球大學就業排行榜出爐 台大101名台科大124名

2018-11-15 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education ）於今日發表「2018全球大學就業排行榜」，台灣進榜的有台灣大學與台灣科技大學，分別為第101名及124名，第1名則是由哈佛大學獲得。

排行榜由人力資源諮詢公司（HR consultancy Emerging）設計，對全球各大企業中的7000名人資經理進行訪查，列出最受歡迎的前150所學校。今年進榜的台灣學校只有台大和台科大；台大從去年的第122名上升至101名，台科大則從去年的65名，下滑至124名。

今年的排行榜新增了第150到250名的「挑戰者」名單，去年排名第136名的清華大學，今年位列150至200名區間內，去年以144名上榜的交通大學，今年則沒有出現在榜單。

2018年全球大學就業排行榜第1名由哈佛大學獲得，第2名的加州理工學院為去年榜首，其餘3到10名依序排列為麻省理工學院、劍橋大學、史丹佛大學、慕尼黑工業大學、普林斯頓大學、耶魯大學、東京大學以及新加坡國立大學。

美國名校大學畢業生仍較熱門，但和其他國家差距逐漸縮小，英國與法國也比過去退步。東亞地區以韓國大學進步最多，而上榜數最多的是中國大學。不過泰晤士報高等教育特刊指出，中國大學的進步幅度卻較為緩慢，可能是中國學術單位重視實用技能，和雇主喜愛的溝通及團隊合作能力不同。