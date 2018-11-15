通過不信任案隔天...斯里蘭卡國會上演全武行

斯里蘭卡國會14日表決通過對新總理拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse）的不信任案，今（15）日爆發肢體衝突，議員們相互動粗、向對方丟擲物品。（美聯社）

2018-11-15 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡國會14日表決通過對新總理拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse）的不信任案，沒想到今（15）日爆發肢體衝突，議員們相互動粗、向對方丟擲物品，有人還因此受傷送醫。

綜合媒體報導，斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）10月開除總理維克勒馬辛哈（Ranil Shriyan Wickremasinghe）、改任命同黨籍的前總理暨前總統拉賈帕克薩擔任總理，然而爭議不斷；繼14日重新開議，對拉賈帕克薩的不信任案通過後，今天舉行例會時，議長賈雅蘇瑞亞（Karu Jayasuriya）表示，因為不信任案，現在斯里蘭卡沒有政府也沒有總理。

有議員表示，不清楚誰先動手打誰的，只知道當時有30多人相互推擠，有人開始揮拳、踹人，有人向議長丟水瓶、書和垃圾桶，還有和拉賈帕克薩同政黨、企圖搶下議長麥克風的議員受傷送醫。

目前議長暫時休會，拉賈帕克薩則呼籲國會舉行大選，以中止目前的政治危機。