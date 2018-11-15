關注新疆維吾爾族人權 至少15國駐華大使聯名要求中國解釋

針對中國在新疆維吾爾自治區興建大型的再教育營的人權議題；近期傳出有15國駐華大使，將聯名致函予新疆維吾爾自治區的自治區黨委書記陳全國，要求陳全國與他們見面，以釐清維吾爾族的人權問題。（法新社）

2018-11-15 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國在新疆維吾爾自治區興建大型的再教育營，並將至少100萬名維吾爾人關入，企圖切斷維吾爾人與傳統伊斯蘭文化的聯結；即便中國當局面對國際輿論的抨擊，仍強調所謂的「再教育營」只是「職業技能教育培訓機構」，不過近期傳出有15國駐華大使，將聯名致函予新疆維吾爾自治區的自治區黨委書記陳全國，要求陳全國與他們見面，以釐清維吾爾族的人權問題。

綜合媒體報導，這15國駐華大使分別為加拿大、英國、法國、瑞士、歐盟、德國、荷蘭、澳洲、愛爾蘭、瑞典、比利時、挪威、愛沙尼亞、芬蘭與丹麥，據稱這封信函是由加拿大方負責起草；《路透》引述加拿大外交部一份聲明中指出，加拿大外交部長會直接在聯合國大會上，向中國外交部長提出針對維吾爾族的現況的問題；加拿大也會持續的透過公開與檯面下、雙邊與多邊的方式向中國當局表達對新疆的擔憂。

不過相關的外交官們只承認正在草擬，絕大多數都不願對這封信的內容多做評論，其中歐盟、英國、德國、瑞典、瑞士、比利時、荷蘭、芬蘭和挪威大使館甚至拒絕對此信做出回應；有匿名的外交官指出，受制於中國在經濟上的強勢以及「一帶一路」基礎建設的影響，各國都不願激怒中國；即便如此，也有外交人士透露，目前還在聯署中，預料可能還會有更多國家加入聯署。

中國外交部發言人華春瑩在今天（11月15日）的例行記者會上，被問及15國駐華大使的聯名信時，她表示還沒看到信，但華春瑩強調「新疆是個開放的地區，去年和今年的前9個月，去新疆旅遊的人數分別超過了1億多」，她指出，這些駐華大使「在寫這封信之前，他們有沒有認真做過功課？」認為他們憑什麼對中國提出這樣的要求，還聯名向中方施壓，怒批他們「非常無禮！」

不過針對華春瑩所說「新疆是個開放的地區」，有記者反駁「記者連去新疆都非常困難了」，為什麼不准外國記者去新疆了解現況，然後「不加偏見」地做出報導；但華春瑩仍是跳針回覆「新疆是開放地區」，如果每個人去新疆都有困難或嚴重阻礙，「那我不知道去年和今年3個季度的各1億人是怎麼去的」；並強調，中國歡迎去新疆旅遊或訪問，但前提是必須遵守中國法律法規，不要做「干涉中國內政的事情」。