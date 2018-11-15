中國改革開放40年展 習事蹟獨占2/3超鄧壓江胡

2018-11-15 18:45

〔中央社〕由中共官方舉辦的改革開放40週年展覽日前在北京開幕。有媒體發現，展場設置的歷任領導人事蹟看板中，現任的習近平就占了2/3，鄧小平、江澤民、胡錦濤等前任領導人加起來僅占1/3。

被中共列為紀念改革開放40週年系列活動之一的「偉大的變革─慶祝改革開放40週年大型展覽」，日前在中國國家博物館開幕，中共總書記習近平曾率領黨內高層集體前往參觀。

香港明報報導，這項展覽分為春天的故事、關鍵抉擇、壯美篇章、歷史巨變、大國氣象、面向未來等6個展區。其中，「關鍵抉擇」展區的看板中，鄧小平、江澤民、胡錦濤等人的事蹟合計僅占這一展區的1/3，其餘2/3都是習近平的事蹟。

報導指出，這一展區中有關習近平事蹟的介紹，集中在中共18大後至今的軍改授旗、從嚴治黨、依法治國等內容。至於鄧小平的事蹟，則有撥亂反正、改革開放、一國兩制、中英談判、南方講話等。

展示出的江澤民事蹟，則包括香港回歸、因應1998年金融危機、加入世貿組織（WTO）；胡錦濤的事蹟則有對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情及2008年川震救災。

根據報導，這一展區還設有中共政治局其他6名常委及國家副主席王岐山的聯合展區。

報導指出，即使是鄧小平、江澤民、胡錦濤的看板上，也都穿插著習近平的評語，至於其他5大展區，也有多處列出習近平講話摘錄，內容涉及環保、法治、文化等諸多方面，且以紅色大字突出呈現。

此外，在展廳正門口播放、全長3分半鐘的宣傳片中，有2分鐘在介紹中共18大以來的事蹟。而全片還給予習近平10個特寫鏡頭，遠多於毛澤東的3次、鄧小平的2次、江澤民和胡錦濤的各1次。也就是說，毛、鄧、江、胡的特寫鏡頭加起來，還沒有習一個人多。