考生最大！ 南韓大學入學考試 公司延後上班、飛機也管制

南韓大學入學考試今（15）日登場，當局採取非常措施，以消除任何可能擾亂考生的事情。（法新社）

2018-11-15 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大學入學考試今（15）日登場，全國嚴陣以待，採取非常措施，以消除任何可能擾亂考生的事情，包括公私部門機構和股市延後1小時上班和開市，逾百航班異動等。

綜合外媒報導，南韓今年有超過53萬人參加大學入學考試，這是該國最重要的大事之一，考試結果將會深深影響考生未來，不僅決定是否入讀頂尖大學，亦影響未來社會地位、工作，甚至是婚姻。有家長哭著送孩子進入考場，部分前往教堂或寺廟祈禱。

為讓大考順利舉行，當局在各地採取非常措施，公家機關、主要企業延後1小時上班，股市也延後開市，以幫助緩解交通，確保考生可準時到達考場。任何塞車的學生都可讓警車載送趕考。

下午英語聽力測試的25分鐘，南韓機場所有飛機暫停起降，在高空的航班則必須保持3000公尺高度，交通部表示，有134個航班受到影響。火車和公車也不得在考場附近按喇叭。

然而，今年大考仍出現無法控制的因素：空氣汙染，首爾和其周邊城市，以及忠清南道和全羅北道的空氣品質都很差，考慮到健康和過敏問題，南韓教育部首度允許考生戴口罩應考。

這場艱鉅大考的結果將在下月5日公布。