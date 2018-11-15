美報告：中國意圖建立「假公民社會」 打擊台灣民主制度

美報告中引述一名研究員的論述，指出北京意圖在台灣建立「假公民社會」。（法新社）

2018-11-15 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會所屬的美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission）在年度報告中指出，中國正使用社群媒體發布不實消息，傷害蔡政府與台灣的民主，報告中更引述一名研究員的論述，指出北京意圖在台灣建立「假公民社會」。

綜合媒體報導，美中經濟與安全審查委員會昨（14）日向國會提出的報告中提到，中國除在軍事上恫嚇台灣外，還使用了更多手段試圖對台灣造成損害，其中一種手段就是以社群媒體及其他網路工具散播「假消息」，藉此支持反對政黨或攻擊政府，意圖傷害台灣民主以及蔡英文政府。

報告中也引述「共產主義受害者紀念基金會」中研究員馬帝斯（Peter Mattis）去年的文章，馬帝斯指出，中國近期不再沿用過去老舊的手法，而是使用地下化的手段、複雜的手法，試圖動搖台灣的意識，並試圖建立「假公民社會」來對付台灣的「民主制度」。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）執行長蕭良淇也在國會聽證會指出，中國鎖定台灣草根社群、青年、學生、中國配偶、宗教機構、親中政黨與團體為目標並進行拉攏，意圖使台灣的個人、團體與中國建立聯盟關係。

為因應中國新型態的攻擊，國安局也編制相關反制中心，與法務部共同監測假訊息，並特別注意目標為操縱台灣輿論的中國假新聞。