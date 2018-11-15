反對審查思想的《國歌法》 港中大畢典學生拉布條抗議

香港中文大學前學生會長王澄烽等15位畢業生舉「為何不愛國亦是罪名，為何不肅立是件壞事情」標語，抗議審查市民思想的「國歌法」。（擷取自臉書）

2018-11-15 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學今早（15日）舉行畢業典禮，中大前學生會長王澄烽等15位畢業生舉著「為何不愛國亦是罪名，為何不肅立是件壞事情」標語，並於國歌演奏期間繼續高舉，抗議審查思想的《國歌法》；另一頭，社會工作系學生則在現場拉黑布條「悼香港、念政治犯」。

綜合媒體報導，畢業典禮開始前，王澄烽等人在中大嶺南運動場外掛上「為何不愛國亦是罪名，為何不肅立是件壞事情」的橫幅，還遭保安要求出示學生證。

他們還到中大學生會民主牆貼「馬凱馬健巴丟草，言論自由遲早無」等標語，控訴香港近期發生的多起打擊自由事件，包括《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱，疑因其所屬的外國記者協會曾邀請香港民族黨演講，而遭當局拒絕入境，以及承辦場館因政治壓力取消中國流亡作家馬健、藝術家巴丟草的座談和展覽。

典禮開始後，15位學生在會場高舉「今日國歌法，明日廿三條」、「為何不愛國亦是罪名，為何不肅立是件壞事情」等抗議標語，奏國歌時也沒有停止舉標。

王澄烽等畢業生在行動開始前發表聲明，「國歌法就是當權者以愛國之名，利用法律及刑事罪名為手段，藉此對市民作思想審查的惡法。」

聲明中說，大學的自由環境讓各種思想有思辯空間，才得以錘煉成知識，孕育學士人才，「知行合一的道理，今天我們將思想化為行動，提醒所有仍然珍視自由的人，要趁一切還未太遲，在當權者拈污可貴的自由之先發聲反抗。」

王澄烽強調，希望透過行動表達言論和思想自由的珍貴，並呼籲大眾關注《國歌法》帶來的問題，也呼籲畢業生離開中大後，持續在不同陣地守護現有的自由。

頒授社會科學院畢業證書時，社會工作系畢業生則拉起「悼香港、念政治犯」，手持鮮花並默哀一分鐘。組織行動的社工系畢業生張展翹表示，「今天是最後一次可以以社工系學生身分發聲，希望以喪禮形式悼念逐漸不再開明的香港。」

驪歌初動 惡法將至 —— 中大畢業生就抗議國歌法行動之聲明