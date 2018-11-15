不信臉書自律 美議員不排除立法規範

西奇里尼（David Cicilline）日前援引美媒一連串報導，指出不相信臉書會自律，國會將不排除制定相關規範約束臉書。圖為西奇里尼。（路透）

2018-11-15 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕臉書曾表示，他們將社群利益擺在獲利前面，然而美國民主黨籍眾議員西奇里尼（David Cicilline）日前援引美媒一連串報導，指出不相信臉書會自律，國會將不排除制定相關規範約束臉書。

綜合媒體報導，臉書創辦人兼執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）在1年前表示，臉書會將社群置於盈利前，且增加一倍的員工處理安全問題，還開發自動化工具搜查違反臉書規範的政治宣傳或內容。

然而美國《紐約時報》披露，札克伯格和營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）無視臉書被利用來破壞選舉、在全球試圖激起仇恨運動，雖然臉書有提高網頁管理者和廣告主的透明度，部分國會議員仍認為強化後的系統和程序仍容易出錯，只有法律規範可以改善此現象。

西奇里尼引述了《紐約時報》的報導，並在自己的推特上表示沒辦法相信臉書會自律；他還指出，早就知道臉書對平台上的仇恨言論、俄羅斯利用它進行政治宣傳視而不見，這次民主黨在期中選舉囊括眾院過半席次，明年1月應會著手制訂新法以監管臉書。