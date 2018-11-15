宣示自由航行權！美國副總統搭機飛越南海

美國副總統彭斯搭乘專機穿越南海，主張自由航行權利。（美聯社）

2018-11-15 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美中近來在經貿、軍事議題上衝突不斷，其中一個爭議點，便是南海的自由航行權。美國副總統彭斯近日前往新加坡出席「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會時，決定讓專機飛越南海上空，彰顯美國對南海自由航行的立場。另有學者表示，川普政府將就南海、台灣等問題對中國展開反擊。

彭斯的專機在飛往新加坡的路程中穿越南海上空，距離備受爭議的南沙群島僅約80公里。他在接受《華盛頓郵報》專訪時表示，這趟飛行是美國體現自由航行的方式之一，強調「我們不會被嚇倒，我們不會屈服，我們將持續行使自由航行的權利。」

《紐約時報》報導，提出「修昔底德陷阱」學說的哈佛大學甘迺迪學院教授艾利森（Graham Allison）表示，不少人覺得要在南海阻止中國為時已晚，但他認為川普政府將在各方面展開強烈反擊，不僅針對南海，甚至包含台灣。

美軍驅逐艦「狄卡特號」9月在南海執行任務時，遭中國驅逐艦「蘭州號」攔截，兩艦險些碰撞，可說是兩軍在南海發生過最驚險的衝突。

美海軍14日聲明指出，航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）及史坦尼斯號（USS John C. Stennis），目前正在中國南方海域菲律賓海一帶展開操演；美海軍第7艦隊副司令索伊爾（Phil Sawyer）表示，此次演習展現了美國強大實力，海軍也會在國際法允許之處自由航行。