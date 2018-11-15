腦麻生被霸凌 被迫當人肉橋還被罵「B***ｈ」

2018-11-15 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）格萊斯灣高中（Glace Bay High School）有名14歲腦性麻痺少年科貝特（Brett Corbett），7日時被同學逼迫，在低溫天氣下，趴在布滿泥濘的小溪上，充當「人肉橋梁」，期間還受他們言語辱罵。

綜合外媒報導，科貝特當時被約30名同學包圍，趴在溪中，期間不僅至少3位同學踩他的背渡溪，還有人嘲笑、辱罵他「B***ｈ」，甚至對他丟擲石頭。而這些霸凌影片，也迅速在網路流傳。

科貝特母親知情後，感到痛心和憤怒，認為校方袖手旁觀兒子的遭遇，更試圖隱瞞真相，若不是影片流傳，她還相信僅是科貝特原先告訴她，挑戰在校園後方小溪游泳的「善意謊言」。

科貝特事後坦言，最初真的僅是挑戰，但後來有人以武力恐嚇他趴下，不敢反抗才照辦。他也透露，自己當下很冷，但無人對他伸援手，且不該讓他們從背上走過，更稱這種霸凌每天發生。

報導指出，其中一名參與霸凌學生，上週末在父親陪同下，正式向科貝特道歉。該位父親表示，這起事件很可怕，沒有人應該被霸凌，而他的兒子願意承擔責任。

目前已有多位參與的學生向科貝特道歉，科貝特也接受這份歉意，科貝特母親表示，科貝特是位善良的人，他擔心其他同學會被懲罰。