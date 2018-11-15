同條毛巾擦馬桶洗杯子 中國五星飯店噁爛清潔真相遭揭...

飯店人員用同一塊海綿清洗洗手台、杯具和馬桶。（圖擷自微博）

2018-11-15 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕國內外許多五星級飯店常常住一晚就要數千、上萬元，不過中國一位網友最近就在網路揭露，中國14家「五星級飯店」的清潔行為其實很髒，在網路上引來熱烈迴響。

綜合報導指出，中國網友「花總」昨天在微博貼出偷拍畫面，其中是他在中國各酒店入住期間，偷拍清潔人員工作情況的畫面。畫面中可見，許多酒店清潔人員在清潔房間時都同一條髒抹布、海綿或毛巾用到底，有些清潔人員不但沒使用專業清潔布與消毒劑，在清潔杯子、馬桶、鏡子、牆壁時，還全使用同一條抹布。

「花總」表示，他在過去6年以酒店為家，住過147間五星級酒店與精品設計酒店，合計超過2000晚。而他曝光的這些飯店，每晚房價多在1000至2000人民幣（約4450至8900元台幣），部分房價更高達每晚5000人民幣（約2.2萬元台幣）。被爆出清潔有問題的包括上海四○酒店、上海浦東文華○○酒店、上海寶○○酒店、貴陽貴航○○登酒店、南昌○○登酒店等14家酒店。

現在該網友的爆料已在網路引來迴響，上海市旅遊局15日表示，已經針對酒店展開調查，並會積極協調相關執法部門進行嚴處。上海市旅遊局也說將向國家星級評定部門建議，從源頭防止類似事件發生，並會確保星級飯店的服務質量，讓消費者能夠放心。