曾動真情？希特勒輕摟猶太女孩照片 36萬成交

希特勒輕摟猶太女孩的照片以1萬1520美元賣出。（美聯社）

2018-11-15 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕二戰期間屠殺600多萬名猶太人的納粹德國領袖希特勒，至今仍是「邪惡」的代名詞。但在美國的一場拍賣會中，出現一幅希特勒輕摟猶太女孩的照片，與他極度厭惡猶太人的形象大相逕庭，這張照片最終以1萬1520美元（約台幣35.8萬）賣出。

綜合外媒報導，於美國馬里蘭州進行的亞歷山大歷史拍賣會中，出現了一張希特勒與女孩同框的照片。女孩名為羅莎（Rosa Bernile Nienau），拍攝時年約5、6歲，照片中的希特勒輕摟著她，兩人皆露出和藹笑容，畫面看來相當溫馨。

報導指出，羅莎與母親於1933年4月20日，在希特勒行館貝格霍夫外與群眾歡慶他的生日，希特勒在得知羅莎與他同月同日出生後，便邀請母女兩人到屋中作客，並在當時拍下這張照片。

時任德國總理的希特勒，時常與孩童合照作為宣傳之用，以便塑造親民形象，但他與羅莎可能存在著真正的情誼。根據拍賣網站指出，即便事後知道羅莎的祖母為猶太人，希特勒仍送給羅莎照片的副本，並親筆寫下「親愛的羅莎，希特勒，慕尼黑，1933年6月16日。」

羅莎於1935至1938年期間，向希特勒親信布魯克納寄了至少17封信，最後在1938年遭希特勒私人秘書鮑曼下令，兩邊不得再有任何往來才終止，羅莎則在5年後因病過世。

希特勒在1933年由總統興登堡任命為總理，其領導的納粹黨亦成為國會最大黨。希特勒在興登堡過世後身兼德國元首，集黨政軍大權於一身。納粹德國在1939年9月進攻波蘭，開啟二次大戰序幕，直到1945年蘇聯攻入首都柏林，希特勒開槍自盡，納粹德國接著在5月8日正式投降。