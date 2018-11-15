美國力挺「民主台灣」！紐時：更加捍衛台灣利益

紐約時報分析，美軍在台海、南海的行動，是想凸顯美國在太平洋的軍事霸權地位仍未動搖。（路透資料照）

2018-11-15 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰加劇，導致兩國關係緊張，中美關係也成為近幾個月全球關注的焦點。有外媒分析，美中兩國都設法在太平洋展現軍事霸權，而南海、台海就是兩國的角力場，美國政府近幾個月的舉動，也顯示對台灣的更加力挺。

《紐約時報》今日報導，在波頓（John Bolton）4月就任白宮國家安全顧問後，美國更加積極的捍衛台灣利益。以11月9日舉行的「美中外交安全對話」為例，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聯合記者會發言時，就主動提到美國與「民主台灣」的堅實關係，重申美國關切中國壓縮台灣國際空間的行為。

中國國防部長魏鳳和則重申，台灣是中國不可分割的一部分，會「不惜一切代價」維護領土完整。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，蓬佩奧的發言相當罕見，稱呼「民主台灣」，肯定會惹惱中國。葛來儀認為，中國私下談及台灣問題的論調可能更加尖銳。

報導指出，美國今年曾考慮派遣航母通過台海，最後決定於上月派遣2艘軍艦航行台海。美國國防部官員認為，派遣航母通過台海「太過挑釁」。然而，美國仍有區域內最強大的軍力，美軍在台海、南海的出現，就是要表明美軍在太平洋的軍事霸權地位仍舊鞏固。

哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）也認為，美國總統川普現在打算全面反擊中國，有可能為台灣槓上中國當局。