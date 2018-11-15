《環時》總編稱不再因煤改氣受凍 慘遭中國網友打臉

中國北方今天開始正式供應暖氣，鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進聲稱，他敢肯定，去年政府推行「煤改氣」，造成老百姓受凍，但今年絕對不會再發生。（圖擷取自微博）

2018-11-15 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方今天開始正式供應暖氣，鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進聲稱，他敢肯定，去年政府推行「煤改氣」（天然氣取代煤炭的環保能源政策），造成老百姓受凍，但今年絕對不會再發生。他這番言論卻遭到網友砲轟，許多地方的天然氣還沒到，官員就將煤氣關閉，「不顧老百姓死活」。

胡錫進14日在微博上表示，許多官員過去只怕上級長官，但現在也很怕輿論了，且上級長官容易搞定，輿論難搞定，所以常更怕輿論。

胡錫進說，去年冬天有些地方施行環保政策，天然氣取暖還沒到，卻把燒煤的鍋爐先禁了，凍著了老百姓，輿論嘩然，但他敢肯定，今年冬天絕不會再出同樣的怪事，因為官員們很怕再被輿論揪出。

有網友匯整各地微博上的貼文，直接打臉胡錫進的說法。有住在天津的民眾說，政府承諾在11月能夠通氣，卻到現在都還不能取暖；有住在河北省高碑市的民眾9日指控，政府三申五令不讓燒煤，可遲遲不供天然氣，天氣愈來愈冷，乾凍著；還有河北省刑台市民眾抱怨，去年就向政府繳交煤改氣的接氣費用，但至今沒來施工，也不給進燃煤。天津寶坻區鄉下的民眾也控訴，現在晚上氣溫已接近零度，但煤改氣至今仍不能用。

另外，也有許多網友批評胡錫進的言論，認為這種講法太不切實際，「我寧願24小時帶著口罩也不想挨凍」、「刪文也是了解輿論的一種方式啊」、「某某黨操控媒體，還依靠輿論治國？」、「現在動不動就封號，還要抓自媒體，誰敢說話？」、「共體時艱」、「刪文封號就是在了解民心」。