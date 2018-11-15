英國與歐盟達成脫歐協議 前景輪廓搶先看

歐盟公布協議草案，草案描繪出英國脫歐後，雙邊關係未來的輪廓。（圖取自Pixabay圖庫）

2018-11-15 16:22

〔中央社〕英國與歐盟達成脫歐協議，歐盟並公布這份厚達585頁的協議草案，草案描繪出英國脫歐後，雙邊關係未來的輪廓。英國與歐盟看似仍想維持相當緊密的連結，而非徹底分道揚鑣。

彭博（Bloomberg）等外媒整理出這份脫歐協議草案的幾項重點。

●過渡期

明年3月正式脫歐後，英國到2020年底前仍會維持一段過渡期。這段期間，英國雖不再擁有歐盟事務的投票權與影響力，但其他部分仍暫時維持不變，包括歐洲公民在英國居住與工作權益、英國仍受歐盟預算規範等的監督，意即英國仍會繼續參與歐盟關稅同盟與單一市場。

此外，英國可視情況，在2020年6月前決定是否要延長過渡期，只不過延長勢必激怒英國內部的脫歐派。

●雙方未來關係

雖然雙方全面性、確切的關係尚待協商，但英國與歐盟著眼建立一個「自由貿易區域」做為未來最終的雙邊關係，結合「深度控管與關稅合作」。

但如此一來，英國仍將受制於歐盟規範，也不易看出英國日後要如何與其他國家達成貿易協議，這也很難讓脫歐派嚥下這口氣。

●脫歐分手費

英國同意依過去對歐盟預算的承諾，支付歐盟一筆分手費，以分攤歐盟職員退休金、有意繼續參與的歐洲計畫費用；在過渡期間，英國也將支付歐盟年度費用。英國估計，脫歐分手費約為390億英鎊（約新台幣1.56兆），將分多年攤還。

●彼此公民權益

英國與歐盟雙方都同意在過渡期結束前，會繼續保障對方境內各自公民的權益；現有300萬歐盟公民居住英國，而有100萬英國公民生活在其他歐盟國家。

雙方的公民及家眷，都可繼續在對方境內生活、工作或就學，並依據各自的法律獲得平等對待。在脫歐過渡期結束前抵達各自境內的雙方公民，都納入保障，維持原有的健保、津貼與其他社會安全福利。

●爭端解決機制

英國與歐盟雙邊設計一套詳盡架構，以解決脫歐協議衍生的相關爭端，雙方會設立一個包含各自代表的聯合委員會，且歐洲法院（European Court of Justice）將有一席之地，尤其可能讓英國的脫歐派跳腳。

●愛爾蘭邊界

脫歐協議規劃出一套「保障」，以免雙方在過渡期結束後仍無法達成自貿協議時，英屬北愛爾蘭與愛爾蘭共和國會回復過去的邊界檢查。

英國與歐盟達成英歐單一關稅領域。北愛在產品流通上將遵循歐盟的單一市場規範，包括農產品；在英歐單一關稅領域內，英國貨品進入其他27個歐盟國家，仍可享有免關稅與額度不受限。

但若到了2020年年中，英歐仍不能就愛爾蘭邊界開放達成有效解決方案，屆時英國就剩延長過渡期或留在歐盟的關稅同盟內2個選項。此外，要接受北愛在特定政策領域服膺歐盟規範，勢必又會引起脫歐派及梅伊政府裡的北愛盟友不滿。