為保護靈魂食物 日政府要管制鰻苗核發「出生證」

日本政府要管制鰻苗且對流通清楚的鰻苗核發「出生證」。（資料照）

2018-11-15 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕鰻魚在日本人心中為視為「靈魂食物」，因此對鰻魚的需求量相當大，鰻苗經常透過走私的方式進口到日本國內，為保護「靈魂食物」合法交易，日政府將推鰻苗的「産地證明書」，來保障消費者吃進的是來源可靠的鰻魚。

《日本產經新聞》報導，日本鰻的魚苗又稱之為白鰻苗，近年由於受到環境汙染及過度捕捉的問題所擾，漁獲量減少、價格高漲，由於日本是鰻魚量最大的消費國，日前卻被指出存在鰻苗有走私等違法的交易行為，導致日政府希望利用「産地證明書」的出生證明，讓鰻苗交易的過程透明化。

據了解，日本鰻苗的主要漁場是日本、台灣、中國大陸、韓國的沿岸，但由於台灣為保護國內產業，規定11月到3月禁止向日本出口，利用繞道香港的「黑市渠道」來走私鰻苗到香港，之後再轉售給日本，讓日政府相當頭疼。

對此「日本白仔鰻經銷商協議會」將在12月後收集捕撈魚苗的情形，並向流通過程清楚的魚苗發放「國産」證明書，試圖改善市面上流通產地不明鰻魚的狀況。

鰻苗越來越稀少且交易價格不斐，為此被稱為「白色鑽石」，世界自然保護聯盟（IUCN）更已將日本鰻魚指定列為瀕危物種。