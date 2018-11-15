距太陽系僅6光年！科學家發現最新一顆「超級地球」

歐洲南天天文台（ESO）對於新發現的超級地球「巴納德星B」想像圖。（法新社）

2018-11-15 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕在距離地球僅約6光年遠的紅矮星「巴納德星」（Barnard's Star）的軌道上，天文學家發現了一顆「超級地球」，這顆新發現的行星質量至少為地球的3.2倍，地表溫度約-150°C，儘管如此寒冷，但科學家認為不排除冰層底下有液態水，有孕育生命的可能性。

英國著名科學期刊《自然》（Nature）發布一項最新發現，天文學家證實距離地球第二近的恆星系統「巴納德星」附近，發現一顆圍繞著它的行星「巴納德星B」（Barnard’s star b），由於「巴納德星」相當接近太陽系，長期以來是天文學家尋找系外行星的熱門候選，但是以前的搜索都沒能發現它。

科學家利用了7種不同儀器，分析20年來所記錄的數據，終於發現這顆公轉「巴納德星」一周要233個地球日的行星「巴納德星B」，科學家強調：「有99%的信心認為這顆行星就在那」。

天文學家分析指出「巴納德星B」可能是擁有岩石表面的類地行星，比地球大3.2倍，但由於距離「巴納德星」相當遠，遠遠超出適居帶，只能獲得地球從太陽那獲得能量的2%，地表溫度約-150°C。

不過天文學家相信冰面之下有液態水，故不排除它可能孕育生命的可能性，儘管這顆新發現的「超級地球」可能不適合居住，但發現如此靠近太陽系的系外行星仍令人科學家振奮，「可以更加了解銀河系中行星的多樣性」。

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