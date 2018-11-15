621萬次瀏覽！夫妻開車出遊奇遇罕見「幽靈駝鹿」真面目

加拿大安大略省一對夫婦開車在公路上碰到罕見的幽靈駝鹿。（圖翻攝自臉書畫面）

2018-11-15 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省一名女子勒布朗克（Nicole Leblanc）與先生拉莫特（Maurice Lamothe）日前駕車行駛在公路途中，竟碰上兩隻膚色白皙、罕見的幽靈駝鹿，忍不住直呼太美、太幸運。近1分半鐘的影片上傳臉書至今，已累計逾621萬人次觀看紀錄。

綜合媒體報導，這場奇遇發生在上個月底，勒布朗克與拉莫特原定開車前往鄰近福萊耶小鎮的一處營地，未料卻在路上遇到兩隻一大一小的白色駝鹿，連忙拿起手機錄下難得一見的畫面，大讚「多美的景象」、「這不是每天都能撞見的，而是可遇不可求的特殊經驗，還有機會記錄下來」，並透露丈夫多年來都有打獵的習慣，不過「這是他第一次見到罹患白化症的動物，所以他非常興奮」。

報導提到，該種白色駝鹿被稱為「幽靈駝鹿」，十分罕見，專家指出牠們不是患有白化症，而是隱性基因導致膚色變異。非白化的白色駝鹿有時也會被形容是「帶花斑的」，亦即白皙的毛髮上長著棕色斑點。

報導提及，當地官方旅遊數據顯示，夫妻倆親睹白色駝鹿的101號公路，確實是其常出沒的地段，安大略省北部的居民或遊客造訪時，通常可以見到牠們的蹤影。據了解，該省已禁止任何捕殺蒂明斯市附近區域、身上白色毛色比例超過50%的駝鹿。