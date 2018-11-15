每天要向習近平道謝！ CNN揭露中國如何迫害維吾爾人

中國在新疆維吾爾自治區設立再教育營，至少有100萬人被關入。（法新社）

2018-11-15 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆維吾爾自治區設立再教育營，至少有100萬人被關入，中國當局企圖切斷維吾爾人與傳統伊斯蘭文化的聯結。美籍維吾爾族記者吾哈（Gulchehra Hoja）接受《CNN》採訪時感嘆，她的23名家庭成員都已失蹤，被關進「再教育營」，即便早知不會有人會接聽，仍每天試著打電話給家人。

《自由亞洲電台》（RFA）記者吾哈在美國華盛頓接受《CNN》採訪，她拿起家人照片回憶與家人的關係，「現在他們失蹤了，我不知道他們在哪裡...」另一名記者也感嘆，無法幫助家人脫離苦海，是「世界上最糟糕的感覺」。

吾哈提到，中國當局把她的哥哥抓走時，她的母親曾問「我兒子做了什麼？」當時官員回答「因為他妹妹（吾哈）人在美國」，抓人理由令人無法接受。吾哈則說，他的家人成為被抓目標，「只是因為他們是維吾爾人」。

吾哈稱，目前有多達400萬人可能被關入再教育營，「他們在那裡受虐待、折磨，不能說自己的語言，並且被洗腦。每天都要唱一首共產主義的歌曲，並向習近平或共產黨表達謝意。」吾哈也質疑，她的阿姨在新疆博物館退休，懂說3種語言，為何還需要再教育？

報導根據中國政府數據指出，1953年漢族人口僅佔新疆總人口487萬人口的6%，當時維吾爾人佔75%；到了2000年，漢族人口增長到40%，維吾爾族人口減少到1846萬人口，僅佔45%，如今新疆省會烏魯木齊的漢族已佔大多數。吾哈表示，中國把當地稱為新疆，但維吾爾人更喜歡自稱東突厥斯坦。