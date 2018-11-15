加國讓大麻合法 卻又耗資25億辦講座勸青少年別吸

2018-11-15 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大上個月成為全球第二個能購買及種植大麻的國家，大麻合法化讓人民相當興奮，屢屢傳出供貨量不足的消息，但就在加國政府積極推動合法化之際，又耗資8300萬美元（約25億台幣）辦講座勸阻青少年。

綜合外媒報導，加國政府砸鉅額資金在各地舉辦「公衛教育講座」，向父母傳達大麻對成年人來說是合法的，但對青少年來說並不安全，望父母對孩子灌輸大麻對健康有潛在危險的觀念。

《紐約時報》報導，加國不同省份對大麻買賣限制有所不同，但基本上若提供大麻給19歲或18歲以下年輕人則會觸法，該罪刑最高可處14年有期徒刑，對此成隱顧問專家亨利（Jenny Hanley）在會議上表示，醫學已證明大腦在25歲前仍會不斷生長，然而我們卻將大麻合法的賣給青少年，我們的政府到底在想什麼？

據聯合國兒童基金會2013年的報告指出，加國青少年已經比世界上其他國家的年輕人更頻繁的吸食大麻，負責大麻合法化的部長布萊爾（Bill Blair）抱持樂觀態度表示，大部分的年輕人認為大麻沒有風險，但只要提供科學事實來取代錯誤資訊，人們就有能力做出更聰明的決定；其餘官員則認為，規範大麻市場、打擊非法賣家，將可減少加國青少年使用大麻的比例。

亞伯達省的卡爾加里大學公衛系副教授海因斯薩雅（Rebecca Haines-Saah）則建議，父母應盡早與孩子討論包含大麻、咖啡因等問題，倘若家長避而不談或不確實告知正確資訊，讓孩子接收到錯誤訊息，導致孩子錯信來路不明的資料，與其如此，不如在學校和家庭中學習正確的相關知識。

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