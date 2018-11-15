遭川普連珠砲批評 馬克宏：法國不是美國的藩屬國

法國總統馬克宏（左）與美國總統川普（右）。（法新社）

2018-11-15 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏日前拋出組建「歐洲軍隊」的想法，讓美國總統川普大為光火，在推特上連珠炮般地批評法國和馬克宏。馬克宏對此親自回應，強調歐洲是美國的盟友，而非藩屬國。

馬克宏當地時間週三在核子動力航空母艦「戴高樂號」接受專訪時，針對川普一系列批評作出回應。他先是強調，不但不會隨川普起舞大打口水戰，反而要堅守法美兩國長期以來的共同利益。馬克宏以法國曾在獨立戰爭中對美國伸出援手，以及美國在二戰與盟友對抗法西斯主義為例，「從歷史上的重要時刻來看，法美都是盟友關係，既然是盟友理當互相尊重」、「我們與美國的盟友關係將持續下去，但作為盟友，不意味著我們是藩屬國。」

針對建軍的議題，馬克宏表示，「我們想要在軍事領域上取得自主權，為了達成目標，不能再依靠其他人，包括美國」，呼籲歐洲各國增加軍事支出，從美國的軍事保護傘中脫離。對於川普的偏激言論，馬克宏認為，川普只是在和美國人民玩政治把戲，「我認為他正在玩政治把戲，我也放手讓他這麼做」、「我不會在推特上搞政治或外交」。

川普日前在推特上寫道：「馬克宏建議打造一支歐洲軍隊來保衛歐洲，免受美中俄威脅；但兩次世界大戰都是由德國挑起，結果法國怎麼了？」他說：「在我們美軍出現之前，法國人已經在巴黎開始學德語了，到底要不要還錢給北約！」接著川普把矛頭指向馬克宏，稱馬克宏支持率只有26%，而法國失業率已達近10%，認為馬克宏根本在轉移焦點。