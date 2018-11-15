診斷假的、病人演的 中國地方健保成醫院與民眾斂財工具

2018-11-15 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕為了讓民眾能負擔醫療費用，中國政府推動城鄉醫保，讓病患只需承擔自費部分，但卻出現醫院與中國民眾聯手演出套取醫保資金斂財的現象，有民眾直言，「住院能掙錢」可以說是公開的秘密。

據中國《央視》報導，中國城鄉醫保變質，成為醫院與民眾聯手歛財的工具，記者跟隨一群老人坐車前往瀋陽市的濟華醫院，發現這家醫院一直有車載運老人進來，記者發現，門診醫生沒有給老人做任何檢查，就安排老人住院，甚至還聽到櫃台打電話詢問，這是某人介紹來的，已經有住過4次，但沒在這住過可以嗎？

記者訪問這些住院老人，他們說已經住了十幾次院了，不過什麼病都沒有；而這些「病人」簽到後，就直接外出，整間病房區空蕩蕩，中午一到，「病人」又結伴回來領取免費午餐，下午「病人」排隊領錢，車輛接送她們回家。

知情人士指出，靠中間人招來的這些老人，院方給他們辦理了4天虛假的住院手續，出院時，每位老人都會被消費醫療費用上千元人民幣，院方便以此為據，向醫保部門核銷，而這些「病人」每次也都能拿到300元人民幣左右（約新台幣1336元）的報酬。

在醫院附近的一位商販透露，「住院能掙錢」可以說是公開的秘密，不僅有退休老人，甚至還有年輕人參與。

報導痛批，「病人是演的、診斷是假的、病房是空的」，這些騙保的行為這樣明目張膽地違法，這些手法並不高明的大範圍騙保，當地監管部門卻無所作為，而審核機構也未盡核實責任，認為地方上在醫保資金的管理利用上有不小的病灶。