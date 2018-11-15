登山罹難冰封59年 3登山者遺體回家了

埃斯皮諾薩表示這3具遺體是他在1959年爬山的隊友。（法新社）

2018-11-15 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥奧里薩巴火山（Pico de Orizaba）上，救出3名已失蹤長達59年的登山客遺體，3具遺體早在2015年已被發現，當時更成為國際關注的頭條新聞，由於救援行動困難，13日在墨西哥警方及救援團隊的協助下，終於克服重重困難，將遺體救出山頂。

綜合外媒報導，在2015年3月1日時，一群登山客在火山頂峰1840英尺（約560公尺）處發現3具已成乾屍的遺體，當時震驚世界，成為國際頭條新聞，但礙於火山頂峰環境惡劣，救援行動屢屢失敗，直到最近又重啟救援遺體，所幸這次終於將受困山頂長達59年的遺體成功救出，目前當局正在對3名遺體做DNA檢驗來識別其身分。

《太陽報》報導負責救援行動的303中隊指揮官巴勃羅（Jose Luis Pablo）說：「剛開始惡劣的天氣環境讓直升機很難靠近山頂救援，經第二次嘗試過後，成功救援出遺體，相當滿意這次的救援行動。」

81歲的埃斯皮諾薩（Luis Espinosa）表示，他認得其中一件襯衫遺物，他說，曾和3名隊友於1959年攀爬奧里薩巴火山，卻遇上雪崩，3人被掩埋，更說道：「我知道屍體在哪裡，所以在2016年時派遣了一個搜索隊去確認遺體所在位置，更透過一具遺體上，刻有『Juan Espinosa Camargo』的戒指確認朋友身分。」

若埃斯皮諾薩的說法屬實，3名登山客的身分分別為，羅梅羅（Enrique Garcia Romero）、卡馬戈（Juan Espinosa Camargo）及雷耶斯（Manuel Campos Reyes），埃斯皮諾薩表示，隊友現在已經被救出，希望他們能安息，目前正在進行DNA檢驗來確認罹難者身分。