有毒！牛津字典2018代表字 「 toxic」因這件事獲選...

「#MeToo」運動在世界各地遍地開花。（法新社）

2018-11-15 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕2018年有「毒」！牛津字典在當地時間14日公布2018年代表字：toxic，該字意味「具毒害作用」，該字在去年發起的「#MeToo」運動上被廣泛運用。

綜合外媒報導，牛津字典在眾多英文單字中選出今年的代表單字，「toxic」打敗「Incel」（非自願單身者）、「techlash」（科技抵制）等，成為今年的代表字，牛津字典公司美國字典部門主管馬丁（Katherine Connor Martin）表示，過去一年大家對這個字的興趣明顯升高。

馬丁表示，在#MeToo運動中，「toxic masculinity」（有毒陽剛味）出現爆炸性使用，因此本來想要選「toxic masculinity」作為代表字，但後來意識到「toxic」本身已經變得廣泛運用，因此選了「toxic」為代表字。

報導指出，「toxic」這個詞來自希臘語，在上世紀80年代開始，「toxic」開始被民眾作為隱喻的單字，例如「toxic debt」（毒債）、美國小說家斯蒂爾（Danielle Steel）的作品「toxic bachelors」等，歌手小甜甜布蘭妮也曾有一首歌名為「toxic」。

牛津年度代表字反映了該年度的風氣或熱潮，也凸顯英語不停歇的變化，去年的年度代表字為 「youthquake」（青年動亂）；2016年則為「post-truth」（後真相）。