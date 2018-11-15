美國正喪失軍事優勢？ 報告：未來恐怕不敵中俄！

美國報告指出，美國正逐漸喪失軍事優勢，美國安全面臨「危機」，未來甚至可能輸掉對中國或俄羅斯的戰爭。（路透）

2018-11-15 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防戰略委員會在當地時間14日公布最新報告，稱美國逐漸喪失軍事優勢，美國安全面臨「危機」，未來甚至可能輸掉對中國或俄羅斯的戰爭。

《美國之音》報導，這份報告由美國國會授權的國防戰略委員會所撰寫，該獨立委員會由12名前美國安全官員和安全專家組成。該報告明確表示，「與過去幾10年相比，美國的安全和福祉處在更大的風險中，美軍的戰略優勢逐漸被侵蝕，已經達到『危險』的程度。」

報告指出，近年東歐、中東和西太平洋等區域的軍事平衡發生變化，給美國國家安全帶來了危機，甚至可能讓美國陷入「緊急狀態」，這些變化不只損傷美國盟友信心，也會增加軍事衝突的可能。報告還認為，如果美國不得不在波羅的海迎戰俄羅斯，或是在台灣問題上與中國交戰，美國可能面臨決定性的軍事失敗。

報告指出，中、俄對美國的威脅增加，兩國目前都在尋求區域霸權地位，努力在全球投射力量，兩國致力於軍力建設，在全球的「灰色地帶」與美國進行較量，目標是抵消美軍的力量。

報告呼籲增加國防預算開支，美國五角大樓則發出聲明回應，稱此報告對美國面臨的問題提出嚴酷提醒，是喚醒行動的號角。美國國防部表示會認真考慮該委員會的建議。