英國內閣通過脫歐協議草案 梅伊恐面臨黨內逼宮

英國首相梅伊（Theresa May）格林威治時間14日召開特別內閣會議，尋求內閣支持脫歐協議草案，經過5個小時的激烈辯論，梅伊公開表示內閣已經同意協議草案。（美聯社）

2018-11-15 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）在格林威治時間14日下午2時（台灣時間14日晚間10時）召開特別內閣會議，尋求內閣支持脫歐協議草案，經過5個小時的激烈辯論，梅伊公開表示內閣已經同意協議草案，接下來還將送至歐洲理事會、英國國會、歐洲議會，才能正式通過協議。保守黨脫歐派對於脫歐協議草案內容非常不滿意，將很可能對梅伊採取逼宮。

綜合媒體報導，梅伊在與內閣的會議後指出，內閣進行了冗長、詳細且激烈的辯論，這是一個不能掉以輕心的決定，但她的內心和理智都堅信，這是對英國最有利的決定，符合國家利益。梅伊說，脫歐協議草案是可談判的最佳協議，具有決定性意義，內閣成員同意草案，是朝著脫歐目標踏出決定性的一步。

梅伊最嚴峻的考驗即將到來，英國下議院預定下月7日就該協議進行表決，但梅伊恐將面臨執政聯盟的分歧，以及在野黨的挑戰；工黨近來持續主張舉辦「二次脫歐公投」。

《英國廣播公司》（BBC）政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）援引保守黨的一名高層表示，梅伊政黨中的英國脫歐支持者很可能在15日對梅伊發動不信任投票。昆斯伯格說，脫歐派對梅伊的協議草案感到非常憤怒，他們正在向由保守派議員組成的、負責召集挑戰黨內領導地位不信任投票的委員會提交信函。

保守黨「疑歐派」議員瑞斯莫格（Jacob Rees Mogg）先前已表態，他對這份脫歐協議草案不滿意，「這不是先前他們承諾的」，他很難繼續支持梅伊。北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）議員唐納森（Jeffrey Donaldson）《BBC》，「我們聽說這份協議可能導致英國分裂，這不是我們所支持的。」