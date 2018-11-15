英內閣同意脫歐協議 梅伊嚴峻考驗還未結束

2018-11-15 05:52

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）的內閣經過數小時激烈辯論後，同意支持和歐盟達成的脫歐協議草案。不過梅伊接下來將面臨最嚴峻考驗：尋求國會同意。

梅伊今天下午召開特別內閣會議，替脫歐協議草案尋求背書；經過5小時的激烈辯論，內閣決定同意草案。

英國和歐盟經過一年多談判，梅伊辦公室昨晚宣布，針對英國明年3月29日脫離歐盟的條件，雙方談判代表終於達成協議草案。

梅伊今天下午2時召開特別內閣會議，原訂5時結束，但有太多閣員發言，會議時間一延再延。梅伊原計畫會後召開記者會，最後改成僅發表簡短聲明。她預定明天在國會發表演說。

特別內閣會議結束後，並沒有閣員因反對草案而辭職。

梅伊會後表示，5小時的馬拉松式內閣會議是一場「冗長、仔細且激烈的辯論」。

梅伊指出，草案是與歐盟官員經過長達數千小時努力談判的結果，她堅信草案是所能達成的最佳成果，內閣成員同意草案，是朝脫歐目標邁進的「決定性一步」。

她表示：「我的內心和理智都堅信，這是對英國最有利的決定。」不過她也了解，這項決定將面臨嚴密審查，「前面還有苦日子要過」。

英國廣播公司（BBC）報導，閣員離開唐寧街10號首相官邸時口風很緊，下議院議長李德森（Andrea Leadsom）僅表示，同意協議是內閣的共同決定。

梅伊在內閣會議前表示，脫歐協議能讓英國政府奪回對邊境、法律和金融的掌控。但在野黨工黨（Labour Party）領袖柯賓（Jeremy Corbyn）表示，梅伊是讓國會在「半調子協議或無協議之間做選擇」。

工黨已經表明，將在國會杯葛脫歐協議，這也是梅伊將面臨的最嚴峻考驗。讓梅伊在國會維持多數優勢的北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）也表示，有可能不支持梅伊的草案，因為草案可能導致英國分裂。

內閣會議尚未結束，英國廣播公司（BBC）政治記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）就在推特發文表示：「保守黨（Conservative）高層告訴我，脫歐派怒意高漲，很可能在明天發動不信任投票。信函遞交中。」

昆斯伯格所指的信函，是指國會議員簽署的不信任函。要讓梅伊下台，必須有15％保守黨議員簽署不信任函交給下議院「1922 委員會」（1922 Committee）主席，並有過半數投下不信任票。目前保守黨在下院擁有316席，因此不信任投票成案的門檻是須有48人遞交不信任函。

不過，只要有158名議員投票支持，梅伊就能挺過不信任案，且一年內不得再發動不信任投票。不信任案最後有可能不了了之。

英國內閣會議結束後，歐盟發布長達585頁的脫歐協議草案全文。

歐洲議會（EP）英國脫歐首席談判代表維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）表示，這份草案會讓英國脫歐成真，同時也讓英國與歐盟維持緊密關係、保護公民權益，並避免愛爾蘭出現硬邊界。

英國部分保守黨議員對草案十分不滿，認為這會讓英國和歐盟未來許多年內仍緊緊綁在一起。

發函呼籲黨內同志反對協議草案的保守黨議員里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，「這是個爛協議」，讓英國留在歐盟的關稅同盟，會導致英國分崩離析。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）表示：「首相顯然幾乎無法讓她的內閣一致支持這份協議，更顯然的是，她很難在國會取得多數同意。」

施特金表示：「我們不該被迫在爛協議和無協議之間做選擇，不該脅迫我們選擇下油鍋或跳火坑。」