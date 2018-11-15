脫歐對英國影響廣泛 產業鏈物價房價恐全面震盪

2018-11-15 02:36

〔中央社〕英國漫長的脫歐談判即將進入尾聲，英國首相梅伊（Theresa May）今天下午召開特別內閣會議，替草案尋求背書。但英國脫歐後，上至產業鏈、下至生活面的種種震盪才剛開始。

首先是出入境的困擾。英國人原本持歐盟護照進出歐盟。脫歐後，英國將從現行的深酒紅色歐盟護照，回歸經典的深藍色英國護照。根據現行規劃，英國脫歐後到歐盟國家雖然還是免簽，但英國人未來入境歐盟國家，不得再走幾乎是快速通道的歐盟護照通道，須和其他第三國公民一樣乖乖排隊等待入境檢查。

此外，英國人待在歐盟國家的期限也不再不限天數，明年3月29日後，英國人到歐盟國家的天數，將限制在180天內，單次或多次停留累計天數不得超過90天，且必須出示回程機票、邀請函等相關證明。甚至脫歐後，英國人在歐盟國家開車也須申請國際駕照。

種種不方便，導致取得歐盟他國國籍的英國人激增，像是知名男星柯林佛斯（Colin Firth）就申請了義大利的雙重公民，以便和義大利籍的妻子和孩子持有相同護照。

除了出入境的麻煩之外，英國北愛爾蘭地區與歐盟成員國愛爾蘭共和國之間的國界，將成為英國與歐盟的陸地邊境。脫歐協議的一大爭議，就在於北愛與愛爾蘭之間要不要設立「硬邊界」，一旦設立邊界，將出現邊境檢查、海關等。

然而，英國與歐盟都同意不設硬邊界，而是設立保障措施，類似一道安全網。但部分英國議員不同意這種措施，認為這會導致英國分裂，他們希望保障措施有明確的時間限制。梅伊的硬邊界解套方案是否能通過內閣與國會的考驗，有待觀察。

接著，物價和房價將面臨波動。

其實物價上漲早已悄悄發生。英國的許多食物和商品仰賴歐洲進口，脫歐公投後英鎊走貶，弱勢英鎊導致進口貨物成本上升，帶動物價上漲。在即將來臨的耶誕節，家家戶戶必吃的火雞也因此漲價。

「衛報」報導，英國火雞聯合會會長凱利（Paul Kelly）表示，由於成本上升，火雞被迫漲價5％至7％。除此之外，吃火雞不可少的洋蔥、馬鈴薯和甘藍菜等配料，也都喊漲。

凱利指出，由於英鎊下挫，為了保障員工的實質所得工資，他必須付出更多薪水雇用東歐員工，甚至喊出保障英鎊兌波蘭幣匯率的條件來吸引員工，讓他荷包大失血。

凱利表示，「至少這樣能找到人來做事」，他最擔心的是一旦脫歐，歐洲工人會以為自己不受英國歡迎，而不願到英國工作。若歐洲工人在脫歐後到英國工作遭遇重重阻礙，他可能被迫把事業縮小7成。

脫歐前景不明，也導致投資人對英國房產卻步。英國央行總裁卡尼（Mark Carney）日前警告，若是英國無協議脫歐，抵押貸款利率將大幅上升，英國房價在3年內可能暴跌35％。

脫歐公投後，英國央行把利率調降至0.25％的新低紀錄，避免經濟衰退。然而，卡尼表示，如果脫歐後出現失序狀態，這項措施將不再有效，央行可能必須調高利率以抑制通貨膨脹，而調高利率將推升抵押貸款成本和失業率，增加借貸風險，導致貸方提高利率。

此外，脫歐的不確定性早已讓大企業避走歐洲。日本汽車大廠豐田（Toyota）和日產（Nissan）都計劃到其他歐盟國家取得認證，確保英國脫歐後仍可在歐盟地區販售汽車。

豐田在英國雇用2500人，去年生產15萬輛汽車，9成銷往歐盟。英國脫歐後若面臨歐盟的進口關稅，將導致在英國生產的產品競爭力下降，增加公司成本。日產則雇用8000名員工，另有3萬人為日產的下游廠商工作。豐田和日產的出走，將使許多人面臨失業。

日本的銀行業早已縮減在倫敦的投資規模，甚至連無印良品（Muji）也考慮把歐洲總部從英國移往歐洲國家。

在英國製造的汽車，有超過半數零組件自海外進口。英國製造的汽車有8成售往海外，其中超過半數銷往歐盟。德國BMW也表示，若脫歐後，英國工廠無法快速、可靠地從歐洲進口汽車零組件，可能被迫關閉英國產線。

航太巨擘空中巴士公司（Airbus）警告，如果脫歐後的英國前景對空巴不利，空巴可能撤出英國，現階段則是要求下游廠商提高庫存。

過度仰賴歐洲的便捷供給而鮮少備貨，讓英國不少製造業者面對脫歐後可能到來的斷貨危機感到措手不及。隨著脫歐期限逼近，零件業者和藥廠紛紛開始囤貨，最近連食品業也投入囤貨行列。

旗下有Bisto和Mr Kipling等副牌的食品大廠Premier Foods計畫花費1000萬英鎊（約新台幣4億元）購買原物料；擁有吉百利（Cadbury）等品牌的跨國食品集團億滋國際（Mondelez）也大手筆購入原物料、巧克力和餅乾，以免斷炊。

脫歐對英國的影響，涵蓋食、衣、住、行、醫療各層面，要如何將影響降至最低，將是梅伊政府的另一大考驗。