轟中國應被《核武條約》管束 北約：半數導彈都違法！

北約組織表態，中國應受到導彈條約規範，以免危害和平局勢。圖為中國導彈部隊。（圖擷取自中國國防部）

2018-11-15 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）近日表態支持美俄《中程飛彈條約》升級為《國際核武條約》，並砲轟中國有50%的導彈都違反該條約規範事項。

綜合外媒報導，延斯．史托騰伯格本月13日在德國《ZDF公共電視台》表示，「我們看到中國正在大力投資新型現代武器，包括新型導彈」，「若中國是《中程飛彈條約》簽署國，他們有一半的導彈都會違反規定」，「我們支持擴大這項條約，以便中國也受其約束」。

《中程飛彈條約》為美國、前蘇聯在冷戰時期規範彼此銷毀中程飛彈的公約，美國總統川普上個月揚言要解除條約，以回應俄羅斯部署違反協議內容的導彈系統；俄國總統普廷則警告，美方退出該條約可能導致新的軍備競賽，普廷發誓若美國在歐洲土地上部署任何新型導彈，將作出反擊。

延斯．史托騰伯格對此事提到，北約不想進行新的軍備競賽，目前非常擔心俄羅斯擺出新型導彈，且俄方擁有核武能力，他們可以威脅任何1個歐洲城市，「北大西洋公約組織呼籲俄方確保堅守《中程飛彈條約》的原則，這個條約現在處於危險之中」。