華府不退卻 美副總統揚言對中全面冷戰

2018-11-15 00:22

〔中央社〕美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，除非北京同意華盛頓的要求，全面改變經濟、軍事和政治行為，否則美國將對中國展開全面性的冷戰。

「華盛頓郵報」報導，在美國總統川普和中國國家主席習近平預定本月稍後在阿根廷進行關鍵性會談之際，美中緊張關係持續升高，彭斯在此刻提出上述警告。

彭斯表示，中國唯有「根本改變行為」，才能避免遭美國發動全面性的冷戰。他說：「美國不會退卻。」

他代表美國在新加坡出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，與會代表憂心美中長期的經濟與戰略衝突可能延長，成為會議的熱門話題。

彭斯與習近平將會參加本週稍後在巴布亞紐幾內亞登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，但兩人不會進行會談。習近平和川普預定30日利用20國集團（G20）阿根廷峰會之便進行會談。

彭斯表示，川普保留達成協議的大門未關，但條件是北京承諾達到他的要求。

彭斯說：「我認為，很大一部分將取決於阿根廷的會晤。」

他指出：「總統的態度是，我們必須確定他們明白我們的立場以及我們打算做什麼，這樣他們才能帶著紮實的方案前往阿根廷，處理雙方共同面對的各項問題，不僅只是貿易赤字而已。」

彭斯說：「我們相信中國明白我們的立場。」

他指出，中國必須在廣泛的問題上讓步，其中包括竊取智財權、強迫技術轉移、限制進入中國市場、不尊重國際規則與規範、妨礙國際水域自由航行、以及干預西方國家政治。

他並警告，除非中國承諾改變，否則美國準備在經濟上、外交上和政治上升高對中國的壓力。

彭斯說：「我們尋求印太地區每個國家可以自由追尋自己的道路，追求自己的利益。印太地區的海洋與天空開放給所有和平活動，區域主權國家得以一起成長茁壯。」

他說：「威權主義和侵略在印太地區無容身之地。我們不受威脅，我們不會退卻，我們將會持續自由航行。」