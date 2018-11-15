遭印度野猴擄走咬頸 出生12天男嬰慘死

印度野猴騷擾人類問題日益加劇，泰姬瑪哈陵所在的北方邦阿格拉（Agra）郊區，一名出生僅12天的男嬰被野猴強行擄走，最後不幸身亡。圖為野猴在泰姬瑪哈陵附近尋找食物。（路透）

2018-11-15 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度野猴騷擾人類問題日益加劇，本週一晚間，印度一名母親正把男嬰放在膝上餵奶時，一隻大膽的潑猴竟強行擄走嬰兒，這名出生僅12天的男嬰最終不幸被咬死。

綜合外媒報導，這起憾事發生在泰姬瑪哈陵所在的北方邦阿格拉（Agra）郊區，當地警察局長Ajay Kaushal表示，一群猴子闖入受害人家中，其中一隻猴子從母親懷裡強行擄走嬰兒，聽到呼救聲的鄰居手持棍棒追趕猴子並向牠丟石頭，希望能讓牠放下男嬰，但野猴還是咬著男嬰的脖子並抓著他身體其他部位逃跑。

鄰居表示，他們試圖用食物誘騙猴子，但牠把孩子抱在手中，跳到屋頂上後消失了。「我們瘋狂尋找孩子，最後在附近住家的屋頂上找到滿身是傷的男嬰」。男嬰送醫後被宣告死亡。

當地環保人士辛格（Shravan Kumar Singh）表示，猴子變得越來越具攻擊性，因為棲地不斷被擴大的城市摧毀，導致猴群流離失所。

辛格說，「阿格拉到處都是猴子」，行蹤遍及該城市5個火車站、醫院、酒店和馬路上，不只尋找食物，也攻擊人類行搶。