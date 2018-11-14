中國鬆綁禁韓令？ 南韓跟團遊產品「忽上忽下」

中國去年起禁止民眾前往南韓團體旅遊，此舉嚴重打擊南韓的零售和服飾業。圖為中客在明洞拉著行李箱。（歐新社）

2018-11-14 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國「禁韓令」解除？南韓媒體稍早指出，中國多家線上旅行社今（14）日開始販售南韓團體旅遊產品，意味「禁韓令」全面鬆綁。不料這些產品卻在晚間從網站上撤下，中國線上旅行社一名高層表示，這項禁令仍然存在。

綜合外媒報導，去年3月，在南韓政府同意部署美國研發的終端高空防禦飛彈（THAAD，薩德）後，中國開始禁止民眾前往南韓團體旅遊，此舉嚴重打擊南韓的零售和服飾業。但隨著兩國關係回暖，北京、山東、上海、重慶、湖北、江蘇6個省市已先後開放赴韓跟團遊，但只允許非網路攬客。

《韓聯社》週三傍晚表示，據中國旅遊行業人士透露，根據政府方針，中國當地旅行社從當天下午開始重新銷售南韓團體旅遊產品。攜程、同程等中國線上旅行社紛紛重啟銷售，但產品內容不得包含樂天元素，以繼續抵制供地部署薩德的南韓樂天集團。

當晚，《韓聯社》又引述旅遊業消息人士指出，「從今天下午開始，攜程開始銷售南韓跟團遊產品，中國當局已批准。然而，經過高度關注後，攜程已趕緊撤下這些產品」。

北京一位中國線上旅行社的高層告訴《路透》，禁止網路預訂團體旅遊的禁令仍然存在。