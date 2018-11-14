日本陸自射擊訓練 迫擊砲飛出場外損壞民車

2018-11-14 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊在今天（14日）進行迫撃砲等軍武的射擊訓練時，有一枚砲彈意外誤射，飛出演習場外導致一輛民眾車輛受到損害，還好沒有無辜人員傷亡，而當局也在事發後公開道歉。

根據日本放送協會《NHK》報導，今天下午1時20分（台灣時間12時20分）左右，日本陸上自衛隊於滋賀縣高島市的「饗庭野演習場」進行迫擊砲發射訓練。但過程中該自衛隊第37普通科連隊在進行發射動作時失誤，導致一枚砲彈射出演習場外的公路上，擊中柏油路後炸出的路面碎片砸中當時停在路邊的民間車輛，導致該車的後座玻璃破碎，車身也被砸出許多凹痕，所幸當時在車上的71歲男子並未受傷，但表示有受到驚嚇。

對此，日本防衛省大臣岩屋毅在今天下午6點半表示，在訓練過程中發生這種失誤造成民間困擾感到十分抱歉，指出當時發生誤射的是「81公釐迫擊砲」，事發後訓練也馬上中止。岩屋毅表示，防衛省已經展開調查，了解演訓時是哪個環節出了問題才發生這樣的失誤，在調查結果出來以前，該款式迫擊砲將暫時停止使用。

事實上，「饗庭野演習場」已經不是第一次發生誤射事件了，在2015年7月距離演習場2.5公里遠的民宅天花板出現破損，後來竟然在該住家內發現自衛隊進行重機關槍訓練時的子彈。從此高島市便與防衛省簽署備忘錄，表明在必要時可以要求自衛隊停止訓練動作。