加強箝制思想？ 廣西大學要求全面清查師生手機電腦

廣西桂林電子科技大學日前發文下令，要清查師生的手機、電腦和USB等，是否藏有「境內外敵對勢力」內容。有分析指出，這是中共為加強對學生思想箝制。（路透）

2018-11-14 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國繼重慶和福建傳出考高考要過「政審」後，廣西桂林電子科技大學日前竟發文下令，要清查師生的手機、電腦和USB等，是否藏有「境內外敵對勢力」內容。此事引起中國社會譁然，有學生更嗆文件都已加密，「有本事你去查！」

綜合外媒報導，這份標註為「桂電〔2018〕77號」的桂林科大文件稱，因近期「境內外敵對勢力」透過網路、手機等途徑，大肆傳播違禁、違法影音。為抵制和打擊涉暴、涉恐、反動、淫穢等有害思想的傳播，要求對全體教職員工、在校學生的手機、電腦、行動硬碟、隨身碟等存儲裝置進行全面清查。清查時間為11月7日至11月23日。

這份通告外流後，引起中國社會譁然。《澎湃新聞》指出，桂林科大負責審批、落實這項清查工作的保衛處蔣姓工作人員稱，該文件內容尚未具體落實，校方正在檢討是否要修改，「可能考慮到清查學生手機涉及到隱私等問題，清查的範圍可能會減少」。她還說，清查是「上面有要求的」。廣西教育廳已表示正關注此事。

不少網友則訝異這份通告竟然是真的，網友一面倒痛批該校嚴重侵犯個人隱私權，「領導腦袋進水」，才應該被清查。有網友直言，「請問貴校是否有權利搜查學生的私人物品？這已經嚴重侵犯個人隱私權了，老師們不會比學生還不懂法吧？」由於該校是電子科大，有學生更嗆，「我硬碟所有文件海豚算法256位密鑰加密，有本事你去查！」

《美國之音》指出，有分析表示，官方如此行動就是為加強對學生思想箝制，與近期重慶、福建要求高考政審，控制學生思想一脈相承，都是政治上開倒車。