菲律賓又有地方官遇害 杜特蒂上台以來死了19人

菲律賓北部拉烏尼翁省（La Union）巴佬萬鎮（Balaoan）鎮長與副鎮長的車隊今（24）日驚傳遭武裝份子襲擊，鎮長阿莉拉受傷，副鎮長阿弗（見圖）與1名隨扈死亡。（圖擷取自《拉普勒新聞網站（Rappler）》）

2018-11-14 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓北部拉烏尼翁省（La Union）巴佬萬鎮（Balaoan）鎮長與副鎮長的車隊今（24）日驚傳遭武裝份子襲擊，鎮長受傷，副鎮長與1名隨扈死亡。

綜合媒體報導，當地時間今天早上8點20分許，鎮長阿莉拉‧康塞普松（Aleli Concepcion）與其父、副鎮長阿弗‧康塞普松（Al-fred Concepcion）分搭兩車，要前往鎮公所上班，結果半路上遭到武裝份子開車攔截開槍攻擊，阿弗當場死亡，保護阿弗的隨扈兼司機麥克‧烏勒普（Mike Ulep）送醫後也不治；鎮長阿莉拉當時在另一輛車上，她也受槍傷，目前仍在醫院救治。

警方不排除這起謀殺涉及政治鬥爭，菲律賓國家警察局（PNP）局長奧斯卡‧艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）表示，他已下令通告事發地周邊城鎮警察單位全力緝凶，同時也將對阿莉拉提供額外的加強保護，並通令拉烏尼翁省警方組成特別調查小組，全力追捕嫌犯。

菲律賓總統府也發出聲明哀悼與譴責，發言人薩爾瓦多‧帕內落（Salvador Panelo）強調，已指示PNP進行調查，「國家將找出這些殺手與幕後黑手，並將他們繩之以法。」

61歲的阿弗已從政20多年，也是位律師；過去曾在2007年擔任巴佬萬鎮鎮長，在連任一次後，2016年改由女兒阿莉拉當選鎮長，他退居副鎮長，阿弗與女兒阿莉拉也已宣布將參選2019年的期中大選尋求連任，不料卻傳出悲劇；阿弗是杜特蒂上台以來，第7位遭殺害的地方副首長，也是第19位死於非命的政府官員。