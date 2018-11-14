馬戲團明星花豹一天「接客」2000人 突抓狂攻擊4歲女童

肇事花豹平時性情溫馴，舉止優雅，在團內負責與遊客拍照。（圖擷取自太陽報）

2018-11-14 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名女童日前與家人在參觀一場馬戲團場館的展演時，慘遭一頭花豹攻擊，一度還被拖行了將近2公尺。雖然受傷不重，但是當場嚇壞。而這頭突然攻擊人的花豹被指其實是該馬戲團內的「名模」，因為訓練有素，與人親近，她每天就是負責與遊客合照，沒想到這次卻突然發生這起事故。

根據外媒報導，本月初於俄羅斯莫斯科「Tsvetnoy Bulvar」大道上的「尼庫林馬戲團」（Nikulin Circus）場館，一名馴獸師牽著馬戲團的花豹在場館大廳內遊走，讓遊客能夠近距離接觸。可沒想到這頭花豹一看見一名路過的4歲女童，旋即撲上去扯咬，還一度將女童拖行將近2公尺，嚇壞眾人。還好馴獸師及時將豹與女童強行分開，女童才得以順利脫身。而女童當時身穿高領毛衣，被花豹咬的地方並不嚴重，但事發後也馬上送醫進行治療。

對此，「尼庫林馬戲團」的發言人尼庫林（Yury Nikulin）表示，肇事花豹訓練有素，平時性情溫馴，是馬戲團內的明星動物，因為其外型舉止十分高冷優雅，還被譽為是「名模」，平時她都在園區內與遊客合照，一天甚至可以與超過2000名遊客互動，多年來從未發生過攻擊人這樣的事件。

尼庫林表示「沒有做好提供動物一個安全的工作環境」的馴獸師以及其助手要負最大的責任。他也表示會繼續讓花豹在場館做原來的工作，而俄羅斯調查委員會也已著手調查此案件。