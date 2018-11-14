中國黑暗面！中媒揭露「阻止上訪」黑暗產業鏈內情

中媒《新京報》今天以「上訪者陳裕咸之死」，揭露了「截訪」已成中國官商勾結的黑暗產業鏈，引起外界關注。（彭博）

2018-11-14 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民在地方找不到合理的申訴管道，而轉向上級的省政府、甚至中央政府申訴、陳情，這在中國稱作「上訪」。然而，地方官員為了保住面子，往往設法「截訪」，防堵轄區民眾上訪。中媒《新京報》今天以「上訪者陳裕咸之死」，揭露了「截訪」已成中國官商勾結的「黑暗產業鏈」，引起外界關注。

2006年，江西贛州市上猶縣63歲的陳裕咸遭判刑，為了挽回名譽，他多年來勤於奔波了解案件處理結果，並逐步發展到上訪階段。2017年6月1日，陳裕咸不顧家人反對，暗地到北京上訪，他6月3日告知家人已經進京，沒想到隔日就與家人失聯，家人報警後，警方21日尋獲陳裕咸，但此時已成為遍體鱗傷、難辨身分的遺體。

根據《新京報》報導，警方發現陳裕咸此行遭到牛力等12人「截訪」，牛力註冊成立合法的汽車租賃公司，其實暗地裡從事攔截、遣送訪民的事業。牛力幾乎擁有全中國各地信訪局官員的電話，他發現陳裕咸後，主動聯繫了上猶信訪局長賴學文，賴學文提供人民幣2萬5000元（約新台幣11萬元）報酬，要求把陳裕咸帶回上猶。結果過程中陳裕咸遭到牛力等人暴力對待，最後傷重致死。

事發後，警方六月中下旬逮捕了牛力等12名涉入此案的截訪人員，同時上猶縣委、上猶縣信訪局長賴學文也在3個月後通通被免職。上猶縣政法委書記劉曉龍在案情通報會上表示，中央明令禁止僱用不法人士截訪，但因牛力是合法註冊公司，賴學文才敢僱牛力遣送訪民。

死者陳裕咸的長子陳維樹表示：「我父親的死，說明了非法截訪者的存在，這種暗中的勾當與國家的政策背道而馳。」他表示，即便丟了工作、賣了房子，也要替父親維權，討回公道。