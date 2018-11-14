13歲拳手遭年紀相仿對手打死 未成年打拳養家引爆輿論

13歲的少年拳手阿努查日前在賽場上被活活打死，引起社會輿論。（法新社）

2018-11-14 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名年僅13歲的泰拳選手日前參加一場拳賽時被對手活活打死，引發拳界譁然，社會上也掀起一波斥責輿論，並再度讓當地許多窮苦家庭出身的孩童透過打泰拳養家的現象浮出檯面，各界紛紛要求當局政府應該明令禁止兒童參加這種暴力殘酷的比賽。

根據外媒報導，今年13歲的阿努查（Anucha Tasako）在本月10日參加在泰國北欖府（Samut Prakan）舉辦的一場慈善泰拳拳擊賽，但是過程中阿努查被對手連續以5記重拳攻擊頭部，最後不支倒地，當場失去意識。而現場也有觀眾捕捉到這一殘忍的一幕，可以看到阿努查被打倒後重摔在地，隨後阿努查的教練發現不對勁馬上衝上擂台查看，將其緊急送醫，但仍因嚴重腦溢血宣告不治。

據悉阿努查自幼便失去雙親，從小由叔叔丹龍（Damrong Tasako）帶大。為了幫忙家計，阿努查從8歲開始就接觸泰拳並踏入擂台，生涯參加超過170場大大小小的比賽，在拳賽挣取來的酬勞或獎金全拿來貼補家用和繳學費。警方指出，打死阿努查的另名選手尼提克隆（Nitikron Sonde）年紀與阿努查相仿，得知阿努查的死訊以後心裡十分懊悔，還在臉書上無奈寫下自己必須贏得比賽，才有足夠的錢完成學業，並對阿努查十分愧疚，言語間令人鼻酸。

阿努查的死引起泰國社會的關注，並且再度掀起未成年孩童是否能參加泰拳拳賽的爭論。泰拳實打實的搏鬥技巧看來十分刺激痛快，在泰國社會也非常受歡迎。但是普遍的泰拳比賽都不會配戴護具，所以有一定的危險性存在，而且當地許多貧苦家庭會讓小孩去練泰拳，到外頭參加比賽掙錢幫忙家裡，有太多這樣的例子在泰國社會上演。而這次事件的發生，各界除了強烈譴責當天拳賽裁判未及時阻止比賽進行，才導致憾事發生，也有越來越多聲音要求當局正視這種現象。

面對輿論，當局也表示積極考慮設立禁止12歲以下孩童參加任何拳賽的法案，不少人表示支持，但也有持反對意見的民眾。例如過去曾經在奧運奪牌的59歲拳手塔威（Tawee Umpornmaha）認為阿努查的死只是意外，「要知道大多數知名的拳擊手和奧運奪牌好手都是在很小的時候就接觸拳擊」；還有人認為立法禁止孩童參加拳賽，除了破壞泰拳文化，也會嚴重影響許多貧窮家庭的生計。

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