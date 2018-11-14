達賴喇嘛繼承討論將啟動 轉世之爭一次看懂

2018-11-14 18:11

〔中央社〕第14世達賴喇嘛近期接受外媒採訪時兩度表示，11月底將在印度召開高僧會議，討論如何挑選繼承人，並重申傾向不轉世。外界普遍認為，這場會議勢必掀起北京當局不滿。

綜合美國之音、日本放送協會（NHK）報導，現年83歲的達賴喇嘛近日受訪時提到，「不限制於傳統繼承人挑選辦法。除圓寂後尋找轉世靈童的方法，可以從地位較高的僧侶中挑選，生前提名方式也可以被接受，有許多可能性。」

外界曾分析，達賴喇嘛可能指定1985年出生的第17世大寶法王鄔金欽列多傑，作為繼承者。但鄔金欽列多傑過去受訪時坦言，大寶法王是噶瑪噶舉（白教）傳承的掌教者，不可能繼承達賴喇嘛職務而去領導另一個教派。

所謂「活佛轉世」是藏傳佛教特有的繼承制度。一般是掌教者過世後，經過宗教儀式尋找、認證轉世者，經過宗教訓練後，繼承原有的頭銜，與一切宗教及政治上的權利義務。

但西藏歷史上，也曾出現教派領導人不尋求轉世制度，在生前指定弟子或他人作為繼承者的案例。

值得注意的是，在格魯派（黃教）傳承中，達賴喇嘛和班禪喇嘛互為師徒。班禪喇嘛在選擇下一世達賴喇嘛有很大的發言權。

但目前駐錫北京的第11世班禪喇嘛確吉傑布，是由中國政府選定；而由達賴喇嘛認證的11世班禪更登確吉尼瑪，至今卻杳無音訊。

此外，中國國家宗教事務局2007年7月頒布「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，規定「一般的活佛由省、自治區人民政府宗教事務部門審批；有較大影響的活佛，報國家宗教事務局審批；特別重大影響的活佛，報國務院審批」。

就北京的立場，達賴喇嘛轉世議題與其繼任者必須由中國政府決定。但達賴喇嘛則多次強調，轉世是宗教事務，任何政治權威都無權干涉。