CNN怒告川普侵犯言論自由 白宮誓言「強力反擊」

川普（右）與阿科斯達（左）上週在記者會上發生口角，雙方將在法院展開攻防。（路透）

2018-11-14 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前在記者會上與CNN記者阿科斯達（Jim Acosta）發生激烈口角，白宮隨即收回阿科斯達的通行證，CNN不甘示弱，對川普及多名幕僚提告，要求返還阿科斯達的通行資格，白宮對此發出聲明，強調會在法庭上強力反擊。

白宮聲明指出，「我們被正式告知，CNN針對阿科斯達通行證遭收回一事訴諸法律行動，這只是CNN另一樁譁眾取寵的行為，我們將在法庭上全力反擊。」

川普上週於白宮舉行的記者會中，不滿阿科斯達追問通俄門問題，指著對方痛罵「CNN應該為你的工作感到羞恥，你是一個粗魯、可怕的人，你不應該為CNN工作」，白宮事後收回阿科斯達的媒體通行證。

CNN和阿科斯達決定對川普、白宮幕僚長凱利（John Kelly）、白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）、白宮副幕僚長尚恩（Bill Shine）、特勤局長阿爾斯（Randolph Alles）、以及拿走阿科斯達通行證的特勤局官員杜伊（John Doe）等人提告。

CNN強調，若對白宮今次的行為默不作聲，可能會產生寒蟬效應，白宮記者協會已表態全力支持CNN。