阿嬤保佑！女開車上班5分鐘 天外飛來90kg雄鹿砸車輕傷

美國時間週一，紐澤西州豪厄爾鎮一名36歲女子蜜絲索早上開車上班途中，遇到一起離奇車禍。（圖翻攝自臉書粉專「Howell Township Police Department」）

2018-11-14 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間週一（12日），紐澤西州豪厄爾鎮一名36歲女子蜜絲索（Melissa Misthal）早上開車上班途中，遇到一起離奇車禍，原來是一隻重達90公斤的白尾雄鹿突然撞破擋風玻璃，還朝她的臉部飛來，雖然受傷流血但能自行逃出車外，並直呼阿嬤有保佑。

綜合媒體報導，事發當天蜜絲索的車才上路5分鐘，一隻體重約200磅（90公斤左右）、鹿角長達5英呎（約152公分）的雄鹿突然竄出撞上擋風玻璃，還因衝力過大摔落後座。由於事情發生得太快，蜜絲索試圖轉向閃躲但仍來不及，抬頭一看驚見眼前有隻鹿、身上滿是玻璃碎片噴散到她身上。

報導指出，根據警方釋出的畫面顯示，當下撞擊力道太強，雄鹿拋飛到半空中再砸落蜜絲索的車並陳屍在車內後方地板。蜜絲索透露，事發後另一名駕駛有下車查看她的狀況，確保平安無事，她心有餘悸地憶述，「你看那隻動物的壯碩體型，只受到輕傷我覺得很幸運也很感激，可能是天上的阿嬤冥冥之中有保佑」。

報導提到，警方表示，蜜絲索儘管受傷濺血，依然保持冷靜狀態，將車停在路邊，這是正確的做法，不然可能會造成自己與他人的危險。